Junge Frau überschlägt sich mit dem Auto an der Anschlussstelle Berkheim

Wegen zu hoher Geschwindigkeit kommt eine 19-Jährige mit ihrem Auto an der A7-Ausfahrt Berkheim von der Fahrbahn ab. Sie wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag zu schnell in der Ausfahrt an der Anschlussstelle Berkheim der A7 unterwegs gewesen. Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilt, kam die junge Frau dadurch mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt und ins Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. (AZ)