Einbruch in Gaststätte in Berkheim misslingt

Der Einbrecher scheiterte an der Tür zur Gaststätte. Der Polizei liegen Bilder einer Überwachungskamera von dem misslungenen Einbruch vor.

Kurz nach Mitternacht hat ein Unbekannter versucht, in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Berkheim einzubrechen. Laut Polizeibericht wollte eine Tür aufhebeln. Seine Bemühungen blieben ohne Erfolg, dem Einbrecher gelang es nicht, in das Gebäude zu gelangen. Daraufhin suchte Unbekannte das Weite. Zurück blieb nach Einschätzung des Polizeipräsidiums Ulm ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera. Die Tat soll demnach von einem ungefähr 1,80 Meter bis 1,85 Meter großen Mann begangen worden sein. Der Mann trug eine graue Mütze, sein Gesicht hatte der Unbekannte während dem versuchten Einbruch mit einem dunklen Tuch bedeckt. Er war komplett dunkel gekleidet, vermeldet die Polizei, und trug Handschuhe.

So kann man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen

Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren unter anderem Beratungsstellen bei der Polizei. Für die Menschen in der Region Neu-Ulm ist diese unter Telefonnummer 0731/8013-0 zu erreichen. (AZ)