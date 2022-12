Ermittlungserfolg: Polizei findet Ortsschild-Diebe von Berkheim

Zwei Jugendlichen stehlen im November ein Ortsschild in Eichenberg. Die Polizei bittet auf der Suche nach ihnen um Hilfe in den sozialen Netzwerken.

Zwei 16-Jährige haben ein Ortsschild am Ortsausgang von Eichenberg gestohlen. Die Polizei berichtet, dass sich der Diebstahl bereits Ende November in dem Ortsteil der Gemeinde Berkehim ereignet hatte. Daraufhin wurden Bilder des gestohlenen Schildes in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Beamte des Polizeipostens Ochsenhausen konnten die Täter so letztendlich ausfindig machen.

Die zwei Jugendlichen gaben an, dass sie das Ortsschild mitgenommen hätten, um es als Dekoration zu nutzen. Beide zeigten sich gegnüber der Polizei reumütig. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Polizisten stellten das Ortsschild sicher.

Die Polizwei weist im Zuge dessen auf Folgendes hin: Diebstahl ist - auch wenn es sich um Gegenstände handelt, die keinen großen materiellen Wert haben - kein Kavaliersdelikt. Stattdessen handelt es sich um eine Straftat. Wer wegen Diebstahls verurteilt wird, ist vorbestraft. (AZ)