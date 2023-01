Führungswechsel bei Wild in Berkheim

Mit Markus Wild rückt das nächste Familienmitglied in die Geschäftsführung. Vorgänger Max Wild bleibt dem Tiefbau-Unternehmen in anderer Funktion erhalten.

Zum Jahresbeginn 2023 gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung des Familienunternehmens Max Wild aus Berkheim. Markus Wild wird ab dem 1. Januar 2023 in die Geschäftsführung berufen und löst Max Wild im Unternehmen in der Position als Geschäftsführer ab. Der Firmenchef war 40 Jahre Geschäftsführer, übernimmt künftig aber eine neue Rolle im Unternehmen.

Die Max Wild GmbH beschäftigt sich unter anderem mit Abbrucharbeiten, Flächenrecycling, Tiefbau, Rohrleitungsbau, Projektentwicklung, Kiesvertrieb und Transportdienstleistungen. Der 37-jährige Markus Wild war bis dato Geschäftsfeldleiter Abbruch und Heavy Move innerhalb des Unternehmens mit 650 Mitarbeitenden und 60 Auszubildenden. Er rückt nach Christian Wild, ein weiteres Mitglied der dritten Generation, in die Leitung des 1955 gegründeten Familienunternehmens auf. In der weiterhin fünfköpfigen Geschäftsführung wird Markus Wild ab sofort an der Seite von Roland, Elmar, Jochen und Christian Wild die Leitung des Unternehmens bilden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Das plant der neue Geschäftsführer beim Unternehmen Max Wild

Vorrangig verantwortet Markus Wild den Geschäftsbereich Abbruch mit Gebäude- und Industrieabbruch, Brückenabbruch sowie Heavy Move mit den Techniken rund um das Heben, Senken und Bewegen. Zusätzlich werde er den Bereich Umwelt & Recycling leiten. Der neue Geschäftsführer möchte vor allem die Synergien der einzelnen Geschäftsbereiche weiter stärken und ausbauen. Auch die Standorte Augsburg und Heidelberg stehen im Fokus des neuen Geschäftsführers.

Die Übernahme der Position des Geschäftsführers ist der nächste Schritt in der 14-jährigen Karriere von Dipl.-Betriebswirt (FH) Markus Wild im familieneigenen Unternehmen. Zu Anfang betreute er nach Unternehmensangaben den Pipelinebau in Berlin und Bremen, widmete sich danach der kaufmännischen Projektsteuerung im Bereich Bau und wurde 2016 Geschäftsfeldleiter des Bereichs Abbruch. Diesen entwickelt er seither weiter und vergrößerte ihn beispielsweise 2020 erfolgreich um den Bereich Heavy Move.

Sein Vorgänger Max Wild werde sich nicht komplett aus dem Familienunternehmen zurückziehen. Als Gesellschafter bleibe er aktiv und werde in den nächsten zwei Jahren zudem strategische Projekte innerhalb des Unternehmens begleiten. (AZ)