Berkheim

vor 44 Min.

Im Willebold-Park in Berkheim startet das Service-Wohnen

Plus Menschen über 60 Jahre sollen hier selbstbestimmt und altersgerecht leben können. Wie Betreiber Illersenio sie dabei unterstützt.

Von Zita Schmid

Bei der Eröffnung des Willebold-Parks in Berkheim gerät Stefan Geiger, Leiter der Wild Projektentwicklung ins Schwärmen. „Genial" sei eine solche Anlage, sagt er zu dem nun realisierten Vorhaben seiner Firma. Denn bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um ein reines Wohnprojekt - auch Betreuung der dort Wohnenden kommt mit dazu. "Service-Wohnen" nennt sich das Konzept, das das Pflege-Unternehmen Illersenio des Caritasvereins Illertissen hier anbietet. Leben werden in den Wohnungen Menschen ab einem Alter von 60 Jahren.

Entstanden ist der Park auf dem ehemaligen Gelände der damaligen Raiffeisenbank in Berkheim. Zu der Anlage gehören zwei Mehrfamilienhäuser, ein Haus für Tagespflege und Sozialstation und vier Doppelhaushälften. Dies alles in 18-monatiger Bauzeit, wie Geiger berichtete. Die Planungen selbst begannen im Jahr 2020. Anfang 2022 rollten die Bagger an. Durch die Beauftragung hiesiger Firmen seien „zehn Millionen Euro Kaufkraft“ in der Region geblieben, so Geiger.

