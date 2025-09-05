Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Beschäftigte im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu machen Millionen Überstunden: Was hilft dagegen?

Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

Beschäftigte in der Region machen Millionen Überstunden: Was hilft dagegen?

Die Gewerkschaft NGG hat ermitteln lassen, wie viel Arbeit Angestellte zusätzlich leisten, häufig sogar ohne Bezahlung. Arbeitgeber fordern mehr Flexibilität.
Von Jens Noll
    • |
    • |
    • |
    Pünktlich Feierabend machen? Schön wäre es! Die Gewerkschaft NGG hat einen Appell gegen die Abschaffung des Acht-Stunden-Tags gestartet.
    Pünktlich Feierabend machen? Schön wäre es! Die Gewerkschaft NGG hat einen Appell gegen die Abschaffung des Acht-Stunden-Tags gestartet. Foto: Bernd Diekjobst, dpa-tmn (Symbolbild)

    Viele Beschäftigte kennen das: Der Feierabend steht kurz bevor, doch dann gibt es eine Aufgabe, die unbedingt noch erledigt werden muss und nicht bis zum nächsten Tag warten kann. Schnell verlängert sich der Arbeitstag um eine Stunde oder mehr. Wenn es im Betrieb nicht die Möglichkeit gibt, die zusätzliche Arbeitszeit an einem anderen Tag wieder auszugleichen, sammelt sich über die Zeit ein Berg von Überstunden an. Und der ist gewaltig, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) dieser Tage in einer Reihe von Pressemitteilungen - jeweils bezogen auf die Landkreise in Bayerisch-Schwaben - mitgeteilt hat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden