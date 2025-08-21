VdK Ortsverband Babenhausen geht auf Reisen

Icon vergrößern Das Staffelsee-Ausflugsschiff Foto: Stefan Luther Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Staffelsee-Ausflugsschiff Foto: Stefan Luther

Der VdK Ortsverband Babenhausen veranstaltete kürzlich einen herrlichen Tagesausflug ins Werdenfelser Land mit dem Reisebus.

Los ging es pünktlich um 6.15 Uhr, wie üblich bei Omnibus Miller in Babenhausen. Im voll besetzten Reisebus ging die Fahrt zunächst über Landsberg und Schongau auf den Hohenpeißenberg. Dort besichtigte die Gruppe die Kirche und genoss den traditionellen Wurstsemmel zur Frühstückspause. Jetzt lag noch eine hauchzarte Nebelschicht über den Alpen und ließ die schöne Aussicht nur erahnen.

Gruppe bewundert frisch gedeckte Dächer in Benediktbeuren.

Weiter ging es zum Kochelsee an das Walchenseekraftwerk. Bei der Anfahrt durch Benediktbeuren konnte man die vielen frisch gedeckten Dächer bewundern, die vor rund zwei Jahren durch einen Sturm zerstört wurden. Wie die Reisenden bei einer Kraftwerksführung erfahren durften, wird das 100 Jahre alte Speicherkraftwerk über den 200 Meter höher gelegenen Walchensee gespeist. Über sechs Röhren ergießt sich das Wasser durch acht Turbinen und landet schließlich im Kochelsee. Die Generatoren erzeugen Strom sowohl für den normalen Gebrauch als auch für das Eisenbahnnetz. Eine angegliederte SB-Wirtschaft lud zum Verweilen ein.

Rundfahrt auf dem Staffelsee bei schönstem Sonnenschein.

Danach ging die Fahrt weiter nach Murnau zur Einnahme des gemeinsamen Mittagessens im Gasthaus Stern. Im Anschluss bestieg die Gruppe im Ortsteil Seehausen ein Ausflugsschiff, um für eine gute Stunde eine Rundfahrt auf dem Staffelsee zu genießen, und dies bei mittlerweile schönstem Sonnenschein.

Der Rückweg nach Babenhausen führte zu einem weiteren Highlight. Über Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien ging es nach Steingaden, wo die Besichtigung der wunderschönen Wieskirche anstand. Die Heimfahrt über Schongau, Landsberg, Rammingen und Pfaffenhausen brachte die VdK‘ler dann wieder pünktlich um 19 Uhr zurück nach Babenhausen. Ein rundum gelungener Tag ging zu Ende.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!