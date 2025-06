Icon Vergrößern Hospizlauf 2025 Foto: Stephanie Schiehlen Icon Schließen Schließen Hospizlauf 2025 Foto: Stephanie Schiehlen

Der Elternbeirat und Frau Dr. Walther, Rektorin der Grundschule Vöhringen Nord, waren sich einig. Nach dem Erfolg der letzten Jahre sollte auch in diesem Jahr unter dem Slogan: „Wir laufen für das Kinderhospiz“ für den guten Zweck gesammelt werden. Alle Schüler und Schülerinnen der Grundschule Vöhringen Nord, sowie ihre Geschwisterkinder, Vorschüler, Vorschülerinnen und ihre „Sponsoren“ wurden eingeladen. Jeder durfte Sponsor sein und für die absolvierten Runden einen Geldbetrag spenden.

Es gab viele freiwillige Helfer.

Nicht nur das Wetter strahlte an diesem Tag, auch die zahlreichen Läufer, ihre Angehörigen und Bürgermeister Michael Neher, die den Pausenhof der Grundschule Vöhringen Nord um 15 Uhr füllten, strahlten. Viele freiwillige Helfer rüsteten die motivierten Läufer mit einer Stempelkarte aus, bevor sich diese an der Startlinie sammelten und nach einem lautstarken Countdown starteten.

Bei einigen war nach 40 Runden noch nicht Schluss.

Die Kinder liefen die markierte Strecke ab und ließen sich diese auf ihrer Stempelkarte vermerken. Runde für Runde. Manch Läufer hatte nach einer vollen Stempelkarte von 40 Runden kein Ende in Sicht und nahm sich eine neue Karte, um diese zu füllen. Nach oben gibt es keine Grenze, nach unten auch nicht. Jeder läuft, was er schafft. Jede Leistung ist ein Gewinn und es gibt keinen Druck. Die ausgelassene Stimmung war auf dem gesamten Schulhof zu spüren. Sowohl bei den ambitionierten Läufern als auch bei den Lehrern, Helfern und Besuchern.

Der Elternbeirat stellte Getränke, Kaffee und gespendete Kuchen auf Spendenbasis zur Verfügung, sodass für das leibliche Wohl bestens gesorgt war. Die Zeit verging wie im Flug und die letzten Läufer erhielten kurz nach 17 Uhr ihre Urkunde, die Spendeneinnahme wurde geschlossen und mit dem Abbau begonnen. Nach sorgfältiger Zählung konnte dann ein Scheck in Höhe von 4000 Euro an Frau Weis übergeben werden. Die Spenden wurden eins zu eins an das Hospiz weitergegeben und soll Familien mit unheilbar und lebensbegrenzt erkrankten Kindern helfen.

