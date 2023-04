Betlinshausen

vor 49 Min.

An der Sanierung der Verkehrsadern scheiden sich in Betlinshausen die Geister

Plus Betroffen sind St.-Johannes-Straße, Marienstraße und Nordstraße, für die es beim geradlinigen Verlauf bleibt. Ein Arbeitskreis soll Ansichten unter einen Hut bringen

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Aus aktuellem Anlass hat Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen im Stadtteil Betlinshausen zu einer Sonderbürgerversammlung geladen. Das große Thema: die bevorstehende Sanierung der St.-Johannes-Straße, Marienstraße und Nordstraße. Vertreter aus der Stadtverwaltung sowie Stefan Bäumler für das Ingenieurbüro A & B waren gekommen, um die vorläufige Entwurfsplanung mit Varianten vorzustellen und zu diskutieren. Das voll besetzte Vereinsheim zeigte, wie sehr den Bürgerinnen und Bürgern an der Mitgestaltung von drei wichtigen Verkehrsadern gelegen war.

Bürgermeister Eisen begründete die Notwendigkeit der Maßnahmen mit der in die Jahre gekommenen Infrastruktur: So habe eine Kanalbefahrung marode Rohrverbindungen aufgezeigt, aber auch Bereiche, wo das Einziehen von Schlauchinlinern genüge. Bei dem Anlass werde auch die Trinkwasserleitung erneuert oder ans Verlegen von Leerrohren gedacht. Eisen bezifferte das Vorhaben auf rund 1,8 Millionen Euro, wobei das Aufbringen der Asphaltdecke inzwischen den billigsten Anteil ausmache. Das meiste Geld werde darunter verbaut, so Eisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen