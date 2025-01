Betlinshauser Sternsinger sammeln Spenden

Im Festgottesdienst am 5. Januar, den die Sternsinger mitgestalteten, segnete Kaplan Jomi die elf Sternsinger, die anschließend in zwei Gruppen die angemeldeten Haushalte in Betlinshausen besuchten. Sie sangen das Sternsinger-Lied, überbrachten Glück- und Segenswünsche und sammelten für Kinder in Not, insbesondere für Kinder in Kenia und Kolumbien.

Das Leitwort der Aktion lautete: "Erhebt eure Stimme - Sternsingen für Kinderrechte." Sie brachten auch die Aufkleber mit der zweigeteilten Jahreszahl am Anfang und Ende und dem C+M+B in der Mitte an. Das C+M+B bedeutet "Christus möge dieses Haus segnen" ( Christus Mansionem Benedicat ).

Organisiert und unterstützt wurde die Aktion von Wilma Utz, Maria Fischer, Ingrid Hertenberger, Melanie Seethaler, Olga Murschel, Ursula Dürr und Hannelore Rapp. Die Sammlung erbrachte 900 Euro, die an das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" überwiesen werden.

