Für die Betlinshauser stellt sich Sascha Vespermann nicht nur in die Küche

Plus Sascha Vespermann ist Vorsitzender des Kulturrings und führt Regie in der Vereinsheim-Küche. Damit sind seine Ideen für Betlinshausen noch lange nicht erschöpft.

Als Vorsitzender des Kulturrings Betlinshausen krempelt Sascha Vespermann schon mal die Ärmel hoch beziehungsweise bindet sich neuerdings die Kochschürze um: Denn für das Vereinsheim wird immer noch dringend ein Wirt gesucht. Nämlich gerade die Bewirtung mit Speis und Trank hat bei der, für ihre Aufführungen in der ganzen Umgebung bekannten Theatergruppe Betlinshausen lange Tradition. Diese konnte Vespermann nach der corona-bedingten Spielpause dank des von ihm initiierten Gastro-Teams erfolgreich fortsetzen. So viel steht in ihrer ersten Bilanz fest.

Vor knapp einem Jahr hat sich Vespermann bereit erklärt, den Vorsitz der im Kulturring zusammengefassten sieben Betlinshauser Vereine zu übernehmen. Wie berichtet, war der Fortbestand gefährdet: Corona-bedingt schloss das Vereinsheim, wobei der Wirt und gleichzeitige Vorsitzende Bernd Rapp auch langsam seinen Ruhestand anzutreten gedachte. Vespermann wollte das gesellschaftliche Leben in Betlinshausen nicht zugrunde gehen lassen und sprang ein.

Der Vorsitzende des Kulturrings will beim Generationenwechsel mithelfen

Der 33-Jährige wohnt mit seiner Familie seit einigen Jahren in Betlinshausen, gehörte bislang keinem Verein an und hat nun plötzlich sieben in der Verantwortung. Er sagt: „Nur jammern und dabei selbst nichts tun wollen, das geht nicht.“ Er mag seinen Wohnort, schätzt die kulturellen Möglichkeiten, und will mithelfen für einen gelungenen Generationenwechsel innerhalb der Dorfgemeinschaft. Dazu brauche es neue zeitgemäße Ideen, ohne gute Traditionen fallenzulassen, findet der im Metallbereich tätige Vertriebsleiter.

So hätten sich beim Betlinshauser Theater mit 37-jähriger Spieltradition die Aufführungen mit Bewirtung bewährt, weiß Vespermann, der selbst gerne kocht. In Ermangelung eines Wirts im Vereinsheim hat sich daher der Absolvent in Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation eben selbst in die Küche gestellt, aber auch die ganze zugehörige Logistik aufgebaut: Schanklizenz, Gastro-Team mit Schulung, Versicherung und zeitweiser Anstellung, aber auch Kartenverkauf, Programmheft oder die Kassenausstattung.

Für einen Regelbetrieb in der Vereinsheimküche braucht es Wirtin oder Wirt

Alles keine Kleinigkeiten, weshalb er und sein eineinhalb Dutzend zählendes Serviceteam mit Leuten aus dem Dorf, Freundes- und Bekanntenkreis nach dem ersten Wochenende vollauf zufrieden sind: Auch ihre Premiere mit dem selbst gekochtem Essen und Servieren für mehr als 100 Personen hat geklappt. Wie es mit der Gastronomie nach dem Theater weitergeht, ist noch völlig offen. Für einen Regelbetrieb etwa an bestimmten Tagen werde auf jeden Fall eine Wirtin oder ein Wirt gebraucht, so Vespermann. „Doch immerhin haben wir jetzt mal die Schankerlaubnis, ein abrufbares Gastro-Team und somit die Möglichkeit, vielleicht an besonderen Tagen des Jahres im Vereinsheim zu bewirten“, freut sich der Kulturringvorsitzende.

Damit ist auch eine weitere Besonderheit in Betlinshausen angesprochen. Den Vereinen im Ort gehört das Domizil, sie müssen den Unterhalt erwirtschaften. Sollte das nicht mehr klappen, würde die Immobilie womöglich an die Stadt Illertissen übergehen. Die Sorge für das Vereinsheim ist somit eine der Hauptaufgaben des Kulturringvorsitzenden, weitere sind etwa das Ausrichten der Maibaumfeier oder der Senioren-Advent in der Vorweihnachtszeit. Und natürlich die einzelnen Vereine bei ihren eigenen Aktivitäten zu unterstützen. Insgesamt zählt Vespermann 1000 Mitgliedschaften, wobei etliche Betlinshauser mehrfach aktiv sind.

Ein Straßenflohmarkt soll die Betlinshauser zusammenbringen

So denkt er beispielsweise erst einmal nicht an ein Dorffest, das er in starker Konkurrenz zum Spätzlefest der Musiker sieht, denen die Einnahmen nicht weggenommen werden sollen. Doch er hat einen alternativen Plan, um ebenso die Dorfgemeinschaft zu stärken und insbesondere die Neubaugebiete einzubeziehen: Einen Straßenflohmarkt quer durch das Siedlungsgebiet mit verschiedenen Präsentationsflächen für die Vereine, um die Bürgerinnen und Bürger beim Bummeln von einer Garage oder Verkaufsbude zur anderen auch zu unterhalten oder zu verpflegen. „Dabei können sich die Betlinshauser gegenseitig besser kennenlernen und zugleich die neuen Wohnviertel im Dorf erkunden“, findet der Vereinsvorsitzende. Ein nächster Gedanke ist, einen gemeinsamen Flyer zu gestalten, auf dem sich der Kulturring Betlinshausen mit seinen Vereinen und Aktivitäten wiederfinden soll.