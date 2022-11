Gemeinsam haben es Kurt und Elsbeth Barabas bis ans Nordkap geschafft

Plus Das Ehepaar aus Betlinshausen feiert goldene Hochzeit. Reisen ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Ihr Geheimrezept für eine glückliche Beziehung ist der Humor.

Elsbeth und Kurt Barabas sind in 50 gemeinsamen Ehejahren weit gekommen, sogar bis ans Nordkap. Zur Feier ihrer goldenen Hochzeit vergangenen Donnerstag können sie im eigenen Heim in Betlinshausen anstoßen, während im Hof das Wohnmobil schon für die nächste Reise bereitsteht, möglicherweise wieder Richtung Skandinavien. Den Hochzeitstag ließen sie ruhig anlaufen, vielleicht spazieren gehen, wenn die Sonne herauskommt, sagen sie.