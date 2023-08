Ihr Rösti-Rezept bereichert das neue Genussmagazin "Gaumengaudi"

Susanne Straub aus Betlinshausen kocht leidenschaftlich gerne. Eines ihrer Gerichte enthält Roastbeef und Kartoffeln und eignet sich gut für eine Sommerparty.

Kochen ist eine große Leidenschaft von Susanne Straub aus Betlinshausen. „Wenn ich die Zeit hätte, würde ich nur kochen, denn ich koche für mein Leben gern", sagt sie, lacht und schwärmt zugleich. Sie zeigt Fotos von unzähligen Gerichten, die sie schon gezaubert hat. Manche davon sind in Volkshochschulkursen entstanden. Dort gibt Straub - neben ihrem Beruf als Bürokauffrau - als ausgebildete Ernährungsberaterin Kochkurse. Eines ihrer Rezepte verrät sie in "Gaumengaudi", dem neuen Genussmagazin der Augsburger Allgemeinen.

Man glaubt ihr gerne, wenn sie weiter mit strahlendem Gesicht erzählt: „Wenn ich kochen kann, bin ich der glücklichste Mensch.“ In den Genuss ihrer oft mehrgängigen Menüs kommen zu Hause ihr Mann, die Familie und Freunde. Dafür stehe sie dann nicht selten den ganzen Tag in der Küche. Sie probiert auch gern Neues und testet Variationen aus. „Manches ist schon misslungen, anderes war perfekt“, sagt sie. Mit einem ihrer erfolgreichen Gerichte hat sie es in das neue Genussmagazin geschafft. „Ich habe mich total darüber gefreut“, erzählt sie.

Straub Rät dazu, ein gutes Stück Fleisch vom Metzger zu nehmen

In „Schwaben kocht“ war sie in der Vergangenheit mit einem Rezept bereits vertreten. Auch in der Zeitung selbst wurden ihre Kreationen schon veröffentlicht. Die erste Ausgabe von „Gaumengaudi“ enthält auf insgesamt 76 Seiten ausgewählte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. In den Kapiteln Salatgaudi, Grillgaudi, Aufstrichgaudi, Pfannengaudi, Ofengaudi, Cocktailgaudi, Kuchengaudi und Dessertgaudi finden sich Rezepte, die auf so mancher Sommerparty sicherlich gut ankommen. Das Rezept von Susanne Straub steht auf Seite 47 des Heftes unter der Rubrik „Ofengaudi“. „Rösti mit Roastbeef und karamellisieren Äpfeln“ steht vielversprechende darüber.

Das steckt im neuen Magazin "Gaumengaudi" 1 / 3 Zurück Vorwärts Das „Gaumengaudi 01“ enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

In den Kapiteln Salatgaudi, Grillgaudi, Aufstrichgaudi, Pfannengaudi, Ofengaudi, Cocktailgaudi, Kuchengaudi und Dessertgaudi finden sich einige Rezepte, die auf jeder Sommerparty für eine einzigartige Geschmacksexplosion sorgen.

Einige Highlights aus den Kapiteln sind: Pastasalat mit Garnelen, Mexikanische Weizentortillas, Sesam-Gemüseburger mit gebratenen Champignons, Himbeer-Eierlikör-Törtchen oder Pistazientiramisu.

„Es sollte ein gutes Stück Fleisch vom Metzger sein“, rät Straub. Für die Rösti sollten festkochende Kartoffeln und für die fruchtige Komponente säuerliche Äpfel verwendet werden. Generell lege sie viel Wert auf regionale und auch saisonale Produkte, betont die Ernährungsberaterin. Bei dem Gericht wird das Roastbeef zunächst in der Pfanne mit Gewürzen kross angebratene, kommt dann in den Ofen, wo es weitergaren darf. Die Rösti – aus den geschälten, geraspelten und gewürzten Kartoffeln hergestellt – werden in Butterschmalz angebraten. Der in Spalten geschnittene Apfel wird in einer Pfanne mit Butter und Zucker geschwenkt.

"Mein Ziel ist der perfekte Teller", sagt sie

Das Foto im Magazin zeigt ihre fertige Kreation auf dem Teller. Zum Anbeißen lecker sieht sie aus. „Das Auge isst auch immer mit“, sagt Straub. Schmunzelnd verrät sie hier, dass sie ihr Kochtalent noch um das kunstvolle Anrichten von Speisen perfektionieren will. „Mein Ziel ist der perfekte Teller“, sagt sie. Man darf also gespannt sein – vielleicht bis zur zweiten Ausgabe von Gaumengaudi.

Das Magazin „Gaumengaudi“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie in unserem Onlineshop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline unter 0821/777-4444. Kleiner Tipp: Mit dem Genuss-Abo sparen Sie 40% gegenüber dem Einzelkauf.

Gaumengaudi und Zuckerguss wie, wo und wann Sie möchten? Noch mehr Rezepte und Backideen finden Sie in unserem wöchentlichen Zuckerguss-Newsletter, auf Facebook und auf Instagram!