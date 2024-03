Störung der Totenruhe: Grabfiguren werden in Betlinshausen gestohlen

Die Polizei berichtet von besonders dreisten Diebstählen in Betlinshausen - und nimmt Hinweise entgegen.

In den vergangenen Tagen hat sich auf einem Friedhof in Betlinshausen ein besonders dreister Diebstahl ereignet. Jemand hat es auf Grabfiguren abgesehen und diese gestohlen. Es scheint, als hätte der Täter oder die Täterin kleine Werkzeuge benutzt, um die Figuren, die verankert waren, herauszubrechen. Bei seinem Rundgang war der Dieb an mehreren Gräbern erfolgreich, an zwei Gräbern scheiterte der Versuch.

Die entwendeten Figuren, aus Bronze gefertigt, lassen vermuten, dass es dem Dieb vor allem um das Material ging. Die Polizei hat Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet. Die Auswertung dieser Spuren ist noch im Gange. Der genaue Wert der gestohlenen Gegenstände muss noch festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Illertissen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe eingeleitet. Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben, sei es bezüglich fremder Personen oder Fahrzeuge, oder die selbst Opfer eines Diebstahls geworden sind – insbesondere wenn es um Kupfer oder Bronze ging –, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)