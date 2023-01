Streit eskaliert in Wohnung: Männer werden gewalttätig

In einer Wohnung Betlinshausen geraten ein 20- und ein 48-Jähriger aneinander. Im weiteren Verlauf schlägt der Jüngere zu, der Ältere revanchiert sich.

Zu einer handfesten Auseiandersetzung unter zwei Männern ist es am Freitagabend in einer Wohnung in Betlinshausen gekommen. Dabei zogen sich beide Kontrahenten leichte Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr. Zwischen dem 48- und dem 20-Jährigen war es zunächst zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der jüngere dem älteren Mann ins Gesicht schlug. Der 48-Jährige wehrte sich ebenfalls nicht nur verbal und schlug seinem Kontrahenten mit einer kleinen Schaufel auf den Kopf. Der Vorfall könnte Konsequenzen für beide haben: Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)