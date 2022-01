Betlinshausen

vor 19 Min.

Wer managt künftig die Kultur in Betlinshausen?

Plus Vorsitzender Bernd Rapp sucht dringend einen Nachfolger. Das hat auch mit der Zukunft des Vereinsheims in Betlinshausen zu tun.

Von Regina Langhans

Den derzeitigen Kulturringvorsitzenden Bernd Rapp im Illertisser Stadtteil Betlinshausen treibt die Nachfolgersorge um: "Wenn ich jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehe, tut sich nichts, und am Ende wird nicht nur der Kulturring aufgelöst, sondern die Betlinshauser verlieren auch die Selbstbestimmung über ihr Vereinsheim." Inwieweit den sieben Vereinen die damit einhergehenden Konsequenzen klar sind, vermag der Vorsitzende des Kulturrings nicht zu sagen. Jedenfalls gibt er zu bedenken, dass er selbst diese Funktion schon zwei Amtsperioden "ersatzweise" übernommen habe. Der 64-Jährige ist der Meinung, dass jetzt definitiv die jüngere Generation am Zug sei, "weil sie andere Ideen hat, und besser weiß, was heute interessiert".

