Betrüger bieten Frauen aus Vöhringen und Illertissen Ferienvilla und Privatkredit an

Auf diese Betrugsmasche sind nach Angaben der Illertisser Polizei bereits mehrere Personen hereingefallen. Im jüngsten Fall war es eine 28 Jahre alte Frau aus Vöhringen, die sich für die Anmietung einer Ferienvilla auf Bali interessierte und dieses Angebot auch buchen wollte. Sie leistete dem Polizeibericht zufolge eine Anzahlung in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Nach der Zahlung brach der Kontakt mit der Onlinevermittlung jedoch ab. Die Polizei Illertissen nahm die Ermittlungen auf.

Gutgläubige Frau aus Illertissen kommt dubioser Zahlungsaufforderung nach

Anzeige erstattet hat auch eine 44-Jährige aus Illertissen, die Opfer von Betrügern wurde. Sie stieß nach Polizeiangaben bei der Recherche nach einem Privatkredit auf eine Anzeige einer Social-Media-Plattform. Es entstand ein Kontakt zu einer angeblichen Kreditvermittlerin. Anstatt der gewünschten Kredite in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe erhielt die 44-Jährige die Aufforderung, rund 1000 Euro vorab auf zwei unterschiedliche Konten der Kreditvermittlerin zu überweisen. Nachdem die gutgläubige Frau dies erledigt hatte, brach der Kontakt ab. (AZ)