Betrüger stiehlt 82-Jähriger mit einem Trick 160 Euro aus dem Geldbeutel

Eine 82-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag am Marktplatz in Illertissen von einem Trickbetrüger überlistet und bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 82-Jährige bei den Parkplätzen am Martinsbrunnen in ihr Auto einsteigen, als sie von einem Mann darum gebeten wurde, zwei Euro in kleinere Münzen zu wechseln.

Der Mann nahm in Illertissen unbemerkt 160 Euro aus dem Geldbeutel der Frau

Als die Frau der Bitte nachkam, griff der Mann wohl unter dem Vorwand, dass er kleinere Münzen bräuchte, selbst hektisch in ihren Geldbeutel. Nach dem Geldwechsel stellte sie fest, dass hier 160 Euro Bargeld fehlten.

Der Täter wird als männlich, circa 1,70 m groß und schlank beschrieben. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, trug dunkle Kleidung und fuhr einen dunklen Kleinwagen. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise zum Täter, Pkw oder Tatablauf unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)