Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Betrug beim Online-Verkauf: 27-Jähriger klickt auf falschen Link und verliert vierstelligen Betrag

Illertissen

Ein falscher Klick – und ein vierstelliger Eurobetrag ist weg

Eigentlich will ein 27-Jähriger im Internet etwas verkaufen, doch dann verliert er viel Geld. Die Überweisung lässt sich bislang nicht widerrufen.
    • |
    • |
    • |
    Ein 27 Jahre alter Mann ist auf einen Betrüger hereingefallen.
    Ein 27 Jahre alter Mann ist auf einen Betrüger hereingefallen. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Ein 27 Jahre alter Mann ist um einen mittleren vierstelligen Eurobetrag betrogen wollten, als er einen Artikel über eine Verkaufsplattform im Internet veräußern wollte. Der Mann erstattete Anzeige, die Überweisung konnte er bislang nicht widerrufen.

    Bei dem 27-Jährigen hatte sich ein Interessent gemeldet und einen Link geschickt. Angeblich sollte durch das Anklicken des Links die Zahlung freigegeben werden. Das tat das Opfer, ohne diese unübliche Vorgehensweise zu prüfen. In der Folge wurde die Übeweisung ausgelöst. Die Polizei Illertissen ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden