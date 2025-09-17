Ein falscher Klick – und ein vierstelliger Eurobetrag ist weg

Ein 27 Jahre alter Mann ist um einen mittleren vierstelligen Eurobetrag betrogen wollten, als er einen Artikel über eine Verkaufsplattform im Internet veräußern wollte. Der Mann erstattete Anzeige, die Überweisung konnte er bislang nicht widerrufen.

Bei dem 27-Jährigen hatte sich ein Interessent gemeldet und einen Link geschickt. Angeblich sollte durch das Anklicken des Links die Zahlung freigegeben werden. Das tat das Opfer, ohne diese unübliche Vorgehensweise zu prüfen. In der Folge wurde die Übeweisung ausgelöst. Die Polizei Illertissen ermittelt. (AZ)