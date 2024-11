Betrüger bezahlen mit Illertisser Kreditkarte im Breisgau

Rund zehn widerrechtliche Abbuchungen auf ihrer visuellen Kreditkarte hat eine 37-Jährige bei der Polizei in Illertissen angezeigt. Ein oder mehrere unbekannte Täter setzten demnach die Kreditkarte am Dienstag, im Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr, im Raum Freiburg/Breisgau ein. Offenbar wurde damit in diversen Supermärkten und Tankstellen bezahlt. Die näheren Tatumstände seien derzeit noch völlig unklar. Ebenso ist unbekannt, wie der oder die Täter an die Kreditkartendaten gelangt sind. Es wird neben Betrug auch wegen Ausspähens von Daten ermittelt. Der entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf über 3.500 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

