Frau möchte Katzenbabys abholen – findet aber nur ein unbewohntes Haus

Eine 48-jährige Frau ist in Illertissen Opfer einer scheinbaren Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 48-Jährige auf einer Onlineplattform auf eine Anzeige aufmerksam, laut der bislang Unbekannte zwei Katzenbabys zum Verkauf anboten. Sie zeigte Interesse und leistete eine Anzahlung in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe.

Frau reiste über 200 Kilometer um vermeintliche Katzenbabys in Illertissen abzuholen

Um die Katzenbabys am vereinbarten Übergabeort in Illertissen abzuholen, legte sie daraufhin eine Strecke von mehr als 200 Kilometern zurück. Dort fand die Frau jedoch nur ein unbewohntes Gebäude vor und erfuhr durch die Nachbarn, dass an der besagten Adresse niemand wohnt. Zudem seien in der Vergangenheit bereits mehrfach Personen angereist, um Katzenbabys abzuholen. Letztlich erstattete die 48-Jährige Anzeige wegen eines Betrugsdelikts. (AZ)