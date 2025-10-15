Betrug mit Krypto-Trading: Mann aus Raum Illertissen verliert mehr als 100.000 Euro

Ein 35-Jähriger aus dem Raum Illertissen ist Opfer einer unseriösen Kryptotrading-Plattform geworden. Über mehrere Monate hinweg verlor der Mann einen Geldbetrag im niedrigen sechsstelligen Bereich, wie die Polizei jetzt mitteilt. Über eine Chatgruppe sei der Mann immer wieder zu Einzahlungen auf eine scheinbar seriöse Plattform bewegt worden. Insgesamt investierte er mehr als 100.000 Euro. Laut jener Plattform soll das Geld auf ein Vermögen in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar angewachsen sein.

Erst als der 35-Jährige sich den Betrag auszahlen lassen möchte, kommt bei ihm Misstrauen auf. Für eine entstandene Transaktionsgebühr hätte er erneut eine mittlere fünfstellige Summe überweisen sollen. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion Illertissen. Bereits im Rahmen einer eigenen Online-Recherche konnte der Mann herausfinden, dass die betreffende Plattform in betrügerischer Absicht durch eine bislang unbekannte Täterschaft ins Leben gerufen wurde, die bereits viele gutgläubige Anleger geschädigt hat.

Die Ermittler nutzen den jüngsten Fall aus dem Landkreis Neu-Ulm, um über die Betrugsmasche aufmerksam zu machen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwischen Donau und Bodensee wurden im 2024 insgesamt 351 Anlagebetrüge mit einer Gesamtbeute von mehr als neun Millionen Euro bekannt. In diesem Jahr sind es bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits 367 Fälle mit einer Gesamtbeute von mehr als 10 Millionen Euro. Im Landkreis Neu-Ulm waren es nach Polizeiangaben im vergangenen Jahr insgesamt 95 Fälle mit einer Beute von mehr als 1,75 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wurden bislang 85 Fälle mit einer Gesamtbeute von knapp 2 Millionen Euro registriert.

Die Polizei warnt vor unseriösen Trading-Plattformen

Angesichts dieser Zahlen warnt die Polizei eindringlich: „Auf der Suche nach einer lukrativen Kapitalanlage ist Vorsicht geboten. Anleger sollten sich nicht von scheinbar lukrativen Angeboten leiten lassen und gerade bei der Aussicht auf angeblich hohe Gewinne vorsichtig sein.“ Denn den Versprechungen verbergen sich oftmals Betrüger, die es lediglich auf das Geld der Anleger abgesehen hätten.

Telefonisch oder über Anzeigen werden von scheinbar professionellen Beratern Renditen von bis zu 1000 Prozent vorgegaukelt. Den Betrüger spielt dabei die für Laien oft undurchsichtige Komplexität der angebotenen Finanzprodukte entgegen, aber auch die angesichts hoher Renditen fehlende Vorsicht potenzieller Anleger. Nach ersten Investitionen scheint sich das Investment rasch zu vermehren. In Wahrheit aber ist das Geld jedoch längst weg. Noch gravierender wird es, wenn die Täter eine sogenannte Remote-Software (Fernwartungssoftware) auf den PC ihrer Opfer aufspielen, um vermeintlich bessere Beratung anbieten zu können. Hierdurch können die Täter direkt auf das Online-Banking der Opfer zugreifen. (AZ)