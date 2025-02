Betrugsversuch auf Parkplatz: Jugendliche täuschen Unfall vor und fordern Geld

Auf einem Parkplatz in Weißenhorn ist ein Mann am Mittwochabend fast Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, stellte der 59-Jährige sein Auto gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz südlich der Kirche in der Illerberger Straße ab. Als er ausstieg, kamen zwei junge oder jugendliche Männer auf ihn zu.

Zwei Jugendliche täuschten einen Unfall vor

Sie behaupteten, der Mann hätte gerade den daneben parkenden Wagen angefahren und zeigten auf einen kleinen Schaden an dem Fahrzeug. Eine der Personen gab an, dass es sich um das Auto seines Vaters handeln würde und forderte 50 Euro von dem 59-Jährigen – dann wären alle Schadensersatzforderungen abgegolten und man müsste auch nicht die Polizei rufen.

Laut Polizeimeldung kam dem Autofahrer der ganze Sachverhalt seltsam vor: Er hatte keinen Zusammenstoß bemerkt und auch keinen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen können. Als er selbst die Polizei rief, gingen die beiden Männer einfach davon und kamen nicht wieder. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Halter des angeblich beschädigten Fahrzeugs gar keinen Sohn hat und der gezeigte Schaden vermutlich schon älter ist.

Die Weißenhorner Polizei bittet um Hinweise

Dass die beiden jungen Männer bereits in der Vergangenheit versucht haben, auf diese Art und Weise an Geld zu kommen oder dies auch noch in Zukunft versuchen werden, könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Zeuginnen und Zeugen, die selbst mit einem ähnlichen Vorfall konfrontiert waren oder Hinweise zu den beiden jungen Männern genen können, werden daher gebeten, sich unter 07309/965511 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)