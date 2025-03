Skrupelloser Betrug: Falsche Bankmitarbeiter überlisten Ehepaar

Von einem dreisten Diebstahl berichtet die Polizei. Zwei angebliche Bankmitarbeiter sprachen von Betrug, dabei betrogen sie selbst ein Ehepaar in Bellenberg. So gewieft sind sie vorgegangen:

Am Dienstagnachmittag erhielt eine Seniorin einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin einer örtlichen Bankfiliale ausgab. Die Frau behauptete, dass eine verdächtige Überweisung in vierstelliger Höhe von dem Konto der Frau abgehen sollte. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Unbekannte die Seniorin dazu, die PIN ihrer Bankkarten zu nennen. Anschließend sollte ein Außendienstmitarbeiter das Problem an der Wohnanschrift der Seniorin lösen. Etwa zehn Minuten später klingelte ein Mann an der Haustür und gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiter aus. Die Geschädigte und ihr Ehemann überreichten jeweils ihre Bankkarten, die angeblich von dem Unbekannten geprüft werden sollten. Nach kurzer optischer Begutachtung verließ der Mann die Wohnung und nahm die EC-Karten mit.

Schließlich überwiegen bei dem Ehepaar die Zweifel

Dem Ehepaar kamen nun Zweifel und sie verständigten ihren Sohn. Er fuhr mit seinen Eltern sofort zur Bank, die jedoch am Faschingsdienstag nachmittags geschlossen war. Zwar konnte ein Mitarbeiter in seiner Freizeit erreicht werden, der dann auch in die Bank kam. Dort musste das Ehepaar dann erfahren, dass um 15.11 Uhr zwei Bargeldabhebungen in vierstelliger Höhe von ihrem Konto gemacht wurden. Der Täter nutzte den Geldausgabeautomaten der Bank in der Memminger Straße. Der unbekannte Täter wird so beschrieben werden: schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, kein Bart, kurze schwarze Haare, bekleidet mit Jeans und Jacke. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in Bellenberg eine oder mehrere verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben, sich zu melden unter Telefon 07303/96510.

Die Polizei rät, niemals Kontodaten am Telefon herauszugeben, niemandem die PIN einer Bankkarte zu nennen, keinem Fremden die EC-Karte auszuhändigen, bei solchen Forderungen am Telefon direkt aufzulegen. Bei Forderungen an der Haustür sollte man die Tür schließen, sich nicht unter Druck setzen lassen, sich selbst an die Bank oder an Bekannte zu wenden und im Zweifel die Polizei anrufen und eine Anzeige erstatten. (AZ)