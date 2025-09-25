Unfall in Babenhausen: Frau fährt betrunken gegen einen Zaun

Rund 6.500 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Babenhausen entstanden. Im Hofbrühl war gegen 14 Uhr eine 59-Jährige mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gekracht. Bei der Unfallaufnahme haben die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen.

Nachdem ein entsprechender Atemtest einen Wert von knapp zwei Promille ergab, ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Die erwartet nun obendrein eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)