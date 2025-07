Zugverkehr eingestellt wegen Betrunkenem auf den Gleisen

Eine aufmerksame Frau, die mit ihrer Tochter zu Fuß in Senden unterwegs war, hat am späten Sonntagabend eine Person auf den Bahngleisen im Bereich des Ferdinand-Lassalle-Weges in Senden entdeckt, das berichtet die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurde an die Stelle geschickt. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig für die Zugstrecke Ulm – Kempten eingestellt werden. Im Rahmen einer kurzen Fahndung konnte die Person unweit der genannten Stelle entdeckt und von den Gleisen geholt werden. Im Gespräch gab der sichtlich alkoholisierte 21-Jährige an, den kürzesten Weg nach Hause gesucht zu haben. Schlussendlich konnte der junge Mann, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille gemessen wurde, an einen Bekannten übergeben werden. Dieser kümmerte sich laut Polizei um den sicheren und finalen Heimweg des betrunkenen Fußgängers. (AZ)

