Betrunkener Autofahrer verliert bei Laupheim die Kontrolle über seinen Wagen

An der Anschlussstelle Laupheim-Mitte der Bundesstraße B30 hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntag einen Unfall verursacht, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 18 Uhr war der Mann mit seinem Skoda laut Polizeibericht auf der Schnellstraße von Ulm in Richtung Biberach unterwegs. Zeugen zufolge fuhr er wohl zu schnell. An der Anschlussstelle Laupheim-Mitte wollte er die Bundesstraße verlassen. Wegen seiner Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Auto in der Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dort knallte der Wagen gegen die Leitplanke, überschlug sich und landete anschließend auf der linken Fahrzeugseite auf der Straße.

Der Skoda wurde bei dem Unfall bei Laupheim total beschädigt

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten der 35-jährige Fahrer und sein Beifahrer Glück: Sie blieben unverletzt. Drei Mitfahrerinnen, die auf den Rücksitzen saßen, erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Ein Abschleppwagen barg den total beschädigten Skoda. Die Feuerwehr Laupheim war im Einsatz und band auslaufende Betriebsstoffe. Die Polizei Laupheim stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 35-jährige Fahrer betrunken war. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die genaue Schadenshöhe am Auto und an den Leitplanken muss noch ermittelt werden. (AZ)