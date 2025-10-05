Betrunkener Jugendlicher verursacht Unfall mit Micro-Car in Klosterbeuren

Ein Unfall unter Alkoholeinfluss hat für einen 16-Jährigen aus Babenhausen ein böses Nachspiel: Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet außerdem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Wie die Polizei Memmingen mitteilt, wurde die Dienststelle am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr über ein in Klosterbeuren verunfalltes sogenanntes Micro-Car informiert. Um diese kleinen Autos fahren zu dürfen, braucht man keinen Autoführerschein. Vor Ort fand die Polizeistreife das Fahrzeug vor, es stand in einer Hecke. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt bereits zu Hause.

Atemalkoholtest in Babenhausen ergibt einen Wert von 1,8 Promille

Da der 16-Jährige, so berichtet die Polizei weiter, gegenüber einer Zeugin angegeben habe, von einer Party gekommen zu sein und alkoholisiert gewirkt habe, suchten die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift in Babenhausen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. (AZ)