Im Derby ruht die Freundschaft für mindestens 90 Minuten

Wenn die Fußballer des TSV Babenhausen und des SV Egg aufeinandertreffen, ganz egal in welcher Liga, dann strömen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Sportplatz. Nicht einmal zehn Kilometer liegen zwischen den beiden Ortschaften. Man kennt und schätzt sich. Aber man pflegt auch eine gewisse Rivalität. Am Samstag (15.30 Uhr, Fuggermarkt-Stadion Babenhausen) steigt in der schwäbischen Bezirksliga Süd die nächste Auflage des Derbys. Wir haben mit den beiden Trainern Manuel Hust und Thomas Fackler gesprochen, die sich bereits seit der Kindheit kennen.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Manuel Hust Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Fackler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis