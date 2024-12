Fotograf Andy Reiner schaut hin, wo es echt ist, und das ist oft, wo es weh tut

Wenn Andy Reiner Hochzeiten fotografiert, dann macht er immer die „normalen Fotos für die bucklige Verwandtschaft und ‚die echten‘ für das Brautpaar“. Er stellt die Eheleute in Abbruchhäuser und Industriebrachen. Zeigt sie glühend vor Glück, nachdenklich, aber auch ängstlich und verzagt. Wie sich ein Paar eben fühlt an diesem einschneidenden und so überfrachteten Tag. Andy Reiner schaut hin, wo es echt ist, und das ist oft, wo es weh tut, wo die Brüche sind.

