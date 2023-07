Kino-Betreiber von Neu-Ulmer Dietrich-Theater kaufen Traumpalast Biberach

Für den Traumpalast Biberach fällt am Mittwoch der letzte Vorhang. Ende Juli öffnet das Kino unter dem Namen Cineplex - unter Leitung der Neu-Ulmer Kinobetreiber.

Der Traumpalast Biberach ist ab Donnerstag, 20. Juli, Geschichte. Die Lochmann Filmtheaterbetriebe haben sich nach rund 15 Jahren dazu entschieden, das Kino zu verkaufen. Das traditionsreiche Lichtspielhaus wird ab Ende Juli von der Firma Sailer als Cineplex betrieben.

Der letzte Vorhang im Traumpalast fällt schon diesen Mittwoch, heißt es in einer Pressemitteilung der familiengeführten Lochmann Filmtheaterbetriebe. Sie übergeben an Roman und Roland Sailer. Vater und Sohn betreiben unter anderem seit 30 Jahren das Dietrich–Theater in Neu– Ulm, aber auch die Programmkinos Mephisto, Lichtburg und Obscura in Ulm.

Das sind die Gründe für den Verkauf des Biberacher Kinos

„Viele Filmfestspiele, aufregende Kinoabende, eine überragende Teamleistung und ganz viel Herzblut - das sind wohl die Dinge, die wir am meisten mit dem Standort Biberach verbinden“, resümiert Geschäftsführer Marius Lochmann in der Presseerklärung. „Solche Entscheidungen sind nie leicht. Doch wir wollen unseren Fokus zukünftig verstärkt auf unsere Häuser und Investitionen im Stuttgarter Raum legen und rücken durch diesen Schritt enger zusammen.“ Das Unternehmen betreibt in Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Schwäbisch Gmünd, Leonberg, Esslingen und Nürtingen weitere Kinos unter dem Titel Traumpalast. Dazu kommen die Löwenlichtspiele Rudersberg und das Passage Kino Hamburg.

Heinz und Marius Lochmann betonen, es sei ihnen wichtig, das Kino in gute Hände abzugeben: „Wir freuen uns, dass Familie Sailer von nun an „großes Kino” in Biberach machen wird. Denn am Ende sind wir doch alle eins: Kinoliebhaber, Cineasten und Filmexperten von ganzem Herzen.“ Die rund 60 Mitarbeiter am Standort Biberach würde der neue Betreiber Unternehmensangaben zufolge gerne übernehmen, sofern diese das ebenfalls möchten.

Zum Ferienstart öffnet das Kino unter neuer Leitung

Der Traumpalast Biberach schließt bereits am Donnerstag, 20. Juli seine Tore. Geoplante Neueröffnung des Kinos mit seinen acht Sälen und 1270 Sitzplätzen unter der Leitung der Familie Sailer und mit neuen Namen ist bereits am 27. Juli, also zum Start in die Sommerferien. Die Kunden können bestehende Traumpalast-Gutscheine noch zwei Jahre in Biberach einlösen, schreibt das Unternehmen. (AZ, rjk)