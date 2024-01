Neujahrskonzert der Musikkapelle Biberach nimmt mit auf Reisen

Plus Beim Neujahrskonzert legte nicht nur die Musikkapelle Biberach einen überzeugenden Auftritt hin, sondern auch eine neue Formation aus Pfaffenhofen und Beuren.

Ein denkwürdiges Neujahrskonzert erlebte das äußerst zahlreiche Publikum beim Neujahrskonzert der Musikkapelle Biberach im Haus der Vereine des Roggenburger Ortsteils. Nicht nur der erste Auswärts-Konzertauftritt einer neuen Formation, eine Verabschiedung sondern auch die Präsentation der heimischen Kapelle standen auf dem Programm.

Den Anfang machten die "Marktmusikanten": Die bisherigen Blaskapellen Pfaffenhofen und Beuren waren vor Kurzem eine Fusion eingegangen und bilden nun einen gemeinsamen Verein. Damit sind sie ein respektables Blasorchester, das aufgrund seiner großen Besetzung in der Lage ist, deutlich anspruchsvollere Werke aufzuführen, als dies bisher der Fall war. Mit dem schwungvollen Konzertmarsch "Salemonia" von Kurt Gäble begab sich Franziska Span mit ihrem Orchester auf eine musikalische Reise durch die erste Programmhälfte.