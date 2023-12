Theaterkreis führt eine Komödie mit Kammerspielcharakter auf

"Sei lieb zu meiner Frau" heißt das Stück, das der Theaterkreis Biberach-Asch im Januar mit kleiner Besetzung in Weißenhorn auf die Bühne bringt.

„Wenn Sie mal Hilfe brauchen, dann melden Sie sich.“ Karl, ein erfolgreicher Zeitungsverleger, ist ob dieses Angebots nun doch etwas befremdet. Denn: Es ist ausgerechnet der Ehemann seiner Geliebten Sabrina, der ihm diesen Rat dringend ans Herz legt. Sonst, droht er, werde er Karls Frau Mona über die Affäre informieren. Auf die Akteurinnen und Akteure des Theaterkreises Biberach-Asch und das Publikum kommen dadurch turbulente Verwicklungen zwischen Ammersee, Marrakesch und Istanbul zu.

„Sei lieb zu meiner Frau“ heißt aber nicht nur die Empfehlung des betrogenen Gatten, sondern auch der Titel der Komödie von René Heinersdorff, die die Schauspielerinnen und Schauspieler an drei Wochenenden im Januar 2024 im historischen Stadttheater Weißenhorn zum Besten geben werden. Gespielt wird jeweils am Freitag und Samstag, 5./6., 12./13. und 19./20. Januar, um 19.30 Uhr, sowie an den Sonntagen 7., 14. und 21. Januar, um 18 Uhr. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 11. Dezember beim Weißenhorner Versicherungsbüro Bechtold & Stark..

Der Vorverkauf in Weißenhorn beginnt am 11. Dezember

Das neue Stück des Theaterkreises, so sagt Regisseur Stephan Einfalt, „hat Kammerspielcharakter“. Es gibt nur vier Hauptrollen. Neben Einfalt gehören Julian Gosolitsch, Leni Langenwalter und Katharina Ryll zur Besetzung. Warum das so ist: Aus Mangel an männlichen Darstellern sei die Zahl der Personen heruntergeschraubt worden, gewissermaßen aus der Not geboren, wie es Stephan Einfalt formuliert. Er selbst habe nicht unbedingt vorgehabt, mitzuspielen. Die Heinersdorff-Komödie „kommt unserer Situation entgegen“, resümiert er. Prägend seien intelligente Dialoge und ein total reduziertes Bühnenbild. „Das Stück hat mich gereizt“, fügt er hinzu.

Herausfordernd sei der ständige Szenenwechsel, sagt Einfalt. „Wir müssen das alles selber machen.“ Mit dem Langenauer Julian Gosolitsch ist im Übrigen ein neues Gesicht mit dabei.

Vorverkauf: Das Versicherungsbüro Bechtold & Stark in Weißenhorn, Telefon 07309/919063, ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie montags und donnerstags von 15 und 18 Uhr geöffnet.