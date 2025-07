Bischof, Graf, Abgeordneter: Hoher Besuch in Zuge der Kirchensanierung in Babenhausen

Noch steht das schwarz-rot-goldene Gerüst im Innenraum rundum bis an die Decke. Die Sanierung der Pfarrkirche läuft derzeit und wird noch dauern. Dennoch lud Pfarrer Thomas Brom in die Kirche ein, um bereits während der Arbeiten Danke für die Unterstützungen und Spenden zu sagen. In diesem Zuge wurden prominenten Paten Wappen überreicht, die sie gegen einen Spendenbetrag übernommen haben.

Dominik Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87727 Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchensanierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis