Herwig Hoffmanns „Zeitreise durch Illertissen“ ist wie ein Magnet für die Bürger

Seit Wiedereröffnung des Adlers im Herbst 2024, als Herwig Hoffmann passend zur Sanierung des historischen Gebäudes in Illertissen seine vertonte Bilderschau aus alten Ansichten der Stadt gezeigt hat, erfreut sich diese riesiger Nachfrage. Verschiedentlich hat der Illertisser Hobbyfotograf seine „Zeitreise durch Illertissen“ nun schon gezeigt. Am Freitag, 11. April, ab 19 Uhr wird sie in der Historischen Schranne zu sehen sein. Er beschreibt seine Arbeit und beschreibt, was die Menschen daran so fasziniert.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeitreise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis