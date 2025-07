Festwochende zu 20 Jahre Jugendfeuerwehr Dettingen/Iller

Icon Vergrößern Vorführung Hundestaffel Foto: Feuerwehr Dettingen Icon Schließen Schließen Vorführung Hundestaffel Foto: Feuerwehr Dettingen

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr veranstaltete die Feuerwehr Dettingen ein Festwochenende. Anfang Juli fand die erste Blaulichtparty im Feuerwehrhaus statt. Es wurde am Freitag bei toller Stimmung und zahlreichen Besuchern bis in die Morgenstunden gefeiert und getanzt.

Mitunter konnte selbst Hand angelegt werden.

Am Samstag war ein abwechslungsreiches Programm bei traumhaftem Wetter geboten. Für die Kleinsten war eine Feuerwehr-Hüpfburg und ein Fahrzeug-Parcours aufgebaut, was sehr genutzt wurde. Außerdem konnte beim Schneiden von Fahrzeugteilen mit einem hydraulischem Rettungsgerät und Aufreißen einer Tür selbst Hand angelegt werden. Es waren Fahrzeuge, Oldtimer und das EIS-System ( E-vehicle isolation-system) sowie die Drohne der Drohnengruppe der DRK-Bereitschaft Erolzheim ausgestellt und wurden vorgeführt. Die interessanten Live-Vorführungen, von der Fettexplosion über die Hundestaffel (ASB Orsenhausen) und Showtanz ( Turnverein Dettingen) zum Thema Feuerwehr, sowie des Leistungsabzeichens Baden Württemberg in Gold, rundeten die Veranstaltung mit mehr als 1000 Besuchern ab. Auch kulinarisch war mit den Original Dettingern Spiralkartoffeln was geboten.

Bilderausstellung der Klasse vier im Schulungsraum.

Im Schulungsraum konnte die tolle Bilderausstellung, gemalt von der Klasse vier zum Thema Feuerwehr, die am Freitag durch die Schulleiterin Brigitte Lämmle und Bürgermeister Florian Bailer und Kommandant Leo Steinhauser eröffnet wurde, besichtigt werden.

