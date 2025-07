BMW prallt gegen Baum und bleibt auf Leitplanke stehen

Kurz nach 19 Uhr kam es am Samstag auf der Staatsstraße 2018 südlich von Illertissen zu einem spektakulär aussehenden Unfall, bei dem der allein im Fahrzeug sitzende Fahrer nach ersten Angaben glücklicherweise nur leicht bis mittelschwer verletzt wurde.

Der Autofahrer aus einem Nachbarlandkreis fuhr von der Autobahn kommend über den Autobahnzubringer ins Illertal hinunter und kam dort aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Unmittelbar am Beginn einer ansteigenden Leitplanke fuhr er nach links hinaus und dann auf einem gepflasterten Regenwasserkanal parallel zur Leitplanke etwa fünfzig Meter weiter.

Spektakulärer Unfall bei Illertissen: Fahrer kracht mit BMW gegen Baum

Dort steht direkt neben der Brücke des Jedesheimer Kirchenweges ein massiver Baum, gegen den der BMW prallte. Dadurch wurde das Fahrzeug um 90 Grad gedreht, sodass es schließlich rechtwinklig zur Fahrbahn mit der Hinterachse auf der Leitplanke stehen blieb. Der Fahrer konnte selbstständig aus dem total zerstörten Auto aussteigen und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Illertissen sperrte für die Unfallaufnahme von zwei Polizeistreifen und die Aufräumungsarbeiten den Autobahnzubringer vom Kreisverkehr an der A7 bis zur von der Staatsstraße 2031 bei Jedesheim her kommenden Auffahrt.