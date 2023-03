8000 Euro Schaden: Unbekannter touchiert Auto und flüchtet

Noch ist unklar, wer in Boos einen Fiat Doblo angefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei versucht derzeit herauszufinden, wer in Boos einen geparkten Fiat Doblo angefahren hat. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch, 1. März, im Zeitraum zwischen 8 und 13 Uhr in der Straße Riedblick. Der graue Fiat wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt.

Die Polizei beziffert den Sachschaden derzeit auf circa 8000 Euro. Wer Angaben zu der Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden. (AZ)