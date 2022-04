Gegen den Klimawandel: So wird das Moor im Booser Ried geschützt

Frischer Torf ist ins Booser Ried gebracht worden, um Gräben zu füllen. Auch der Markt Babenhausen war an der Maßnahme beteiligt.

Der Kampf gegen den Klimawandel hat die Bedeutung der Moore ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Feuchtgebiete sind nützlich, denn sie können CO 2 speichern. Das Problem: Hierzulande wurden sie oft trockengelegt. In diesem Zustand entweicht das im Boden gebundene Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Mit einer Renaturierung im Booser Ried engagiert sich der Landkreis Unterallgäu für den Moorschutz. Vor Kurzem wurden Entwässerungsgräben wieder mit frischem Torf gefüllt.

Moor im Booser Ried wird renaturiert

Renaturiert werden die landkreiseigenen Flächen in der Mitte des 14 Hektar großen Rieds. Dabei handelt es sich laut dem Unterallgäuer Landratsamt um sechs Hektar. Vor zwei Jahren wurden dort in einem ersten Schritt die Weidengehölze entfernt. Es entstand eine offene Moorfläche, die allerdings noch von den typischen Entwässerungsgräben durchzogen war, die das Wasser herausleiten und so klimaschädliche Treibhausgase freisetzen.

400 Kubikmeter Torf wurden von A nach B gebracht

Jetzt wurden die Gräben wieder gefüllt – dank einer Kooperation des Landschaftspflegeverbands Unterallgäu, des Marktes Babenhausen und der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. 400 Kubikmeter Moorboden, die bei einer anderen Maßnahme angefallen waren, wurden in die Booser Gräben verfrachtet. So ließen sich fünf alte Rinnen mit einer Länge von insgesamt 750 Metern füllen.

Da die Gräben nun geschlossen sind, kann das Gelände wieder bewirtschaftet und gemäht werden. Für den Sommer ist geplant, artenreiches Mähgut aus dem Naturschutzgebiet "Hundsmoor" (im Tal der Westlichen Günz zwischen Westerheim und Hawangen) auf die offenen Flächen zu verteilen. Das soll die Entwicklung des Geländes hin zu einer artenreichen Nasswiese fördern. Denn Moore sind auch wichtige Lebensräume zum Schutz der Artenvielfalt. Maximilian Simmnacher von der Naturschutzbehörde hofft, dass sich schon bald wieder die für Nasswiesen typischen Kuckucks-Lichtnelke und Schlangen-Knöterich im Booser Ried ansiedeln können. (stz)

