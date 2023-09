Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Boos und flüchtet

Ein Mann fährt in Boos gegen ein anderes Auto und kümmert sich nicht um den Schaden. Ein Atemalkoholtest zeigt bei ihm später knapp drei Promille an.

Die Polizei hat einen Mann ermittelt, der unter Alkoholeinfluss in Boos Auto gefahren ist und Unfallflucht begangen hat. Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr wollte ein Autofahrer den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Ausfahrt verlassen. Dabei wurde sein Wagen laut Polizeibericht durch ein anderes Auto angefahren, das rückwärts aus einer Parklücke kam. Doch der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon.

Polizisten ermittelten den Unfallverursacher und trafen ihn Zuhause an

Polizeibeamte ermittelten den 59 Jahre alten Fahrer und trafen ihn kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Die Beamten bemerkten, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von knapp drei Promille. Den Unfallflüchtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)