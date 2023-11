Betrunkener schlägt Frau in Boos - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

In Boos eskaliert eine Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Die Polizei greift ein und stellt mehrere Waffen sicher, die der 50-Jährige legal besitzt.

In Boos ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen einem 50 Jahre alten Mann und einer jüngeren Frau eskaliert. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Memminger Polizei gegen 18.30 Uhr. Der Mann schlug der Frau mit der Handkante gegen den Kiefer, so dass sie Schmerzen erlitt. Auch gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Memmingen, die wegen des Streits gerufen worden waren, verhielt sich der 50-Jährige aggressiv. Außerdem war er stark betrunken, ein Test ergab einen Wert von 3,2 Promille. Deshalb wurde er zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Polizei informiert das Landratsamt Unterallgäu über den Einsatz

Wie die Polizei weiter mitteilt, lagen zu dem Mann Hinweise auf legalen Waffenbesitz vor. Um eine Gefahr auszuschließen, stellten die Beamten einen Schreckschussrevolver und vier Luftdruckwaffen sicher. Das Landratsamt Unterallgäu wird diesbezüglich informiert. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)