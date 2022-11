Einbrecher überrascht in Boos 84-Jährige im Schlaf

Der Unbekannte stand mit seiner Taschenlampe plötzlich vor dem Bett der Rentnerin. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Einbruch in das Haus einer Rentnerin in Boos ermittelt jetzt die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich am frühen Montagabend, zwischen 18 und 18.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Haus der 84-Jährigen in der Vöhlinstraße verschafft. Der Täter war offensichtlich irrtümlich davon ausgegangen, dass sich die Bewohnerin nicht im Haus befindet, so die Polizei. Die Frau hatte sich jedoch bereits schlafen gelegt und wurde durch die Geräusche des Einbrechers aufgeschreckt.

Als der nächtliche Ganove schließlich mit einer Taschenlampe vor dem Bett der rüstigen Frau stand und merkte, dass er nicht allein war, verließ er ohne Beute zu machen fluchtartig das Haus. Mit Ausnahme eines gehörigen Schreckens blieb die 84-Jährige unverletzt, berichtet die Polizei weiter. Eine Beschreibung des Mannes konnte sie jedoch nicht abgeben, da der Lichtkegel der Taschenlampe sie geblendet hatte.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die erforderlichen Ermittlungen zur Ergreifung des Täters aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen im relevanten Zeitraum gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 08321/100-0 zu melden. (AZ)