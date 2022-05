Hochwertiges Werkzeug aus Rohbau geklaut

Unbekannte klauten am Wochenende verschiedene Maschinen aus einem Rohbau in Boos. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro.

In Boos sind am Wochenende Unbekannte in einen Rohbau im Riedblick eingebrochen. Laut Polizeibericht wuchteten sie eine Bautüre im Kellerbereich auf und entnahmen hochwertige Werkzeugmaschinen. Den Schaden schätzen die Beamten auf 2500 Euro. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon 08331/1000. (AZ)