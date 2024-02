Boos

Mann verletzt sich schwer an Holzspalter

Ein Rettungshubschrauber landete am Dienstag in Boos.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Boos ereignet. Ein Mann hat sich schwer an der Hand verletzt.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Boos ereignet. Gegen 16.15 Uhr war dort ein 83-jähriger Mann mit Arbeiten an einem Holzspalter beschäftigt. In einem Moment der Unaufmerksamkeit brachte er seine linke Hand zwischen ein Holzscheit und den Spalter. Laut Polizeibericht zog er sich eine schwere Verletzung an der Mittelhand zu, sodass ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus bringen musste. (AZ)

