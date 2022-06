Motorradfahrer wird bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Zwischen Boos und Winterrieden ist ein Motorradfahrer mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Motorradfahrer musste mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwischen Boos und Winterrieden ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Traktor gekommen. Ein 35-Jähriger war am Samstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Traktor auf der B300 von Boos in Richtung Winterrieden unterwegs. Gerade als er nach links in einen Feldweg abbog, wollte ein 21-jähriger Motorradfahrer den Traktor überholen. So kam es zum Unfall, bei dem der Motorradfahrer mehrere Frakturen erlitt. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, es entstand ein finanzieller Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Wegen auslaufender Kraftstoffe war auch die Feuerwehr Winterrieden im Einsatz. (AZ)