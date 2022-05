Alte Schule mit neuer Nutzung: Das Dorfgemeinschaftshaus Reichau ist eingeweiht

Das Dorfgemeinschaftshaus Reichau ist nun eingeweiht. Das haben die Bürgerinnen und Bürger gefeiert.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Reichau ist nun eingeweiht. Dies wurde mit Blasmusik und Böllerschüssen gefeiert. Der Booser Bürgermeister Helmut Erben hob die Eigenleistung von rund 4000 ehrenamtlichen Stunden hervor. Christian Kreye, Leiter des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) in Krumbach, sagte: "So wie das Gebäude im Ursprung als Schule stets für die Kinder offen stand, wird es auch in Zukunft als Dorfgemeinschaftshaus eine Stätte der Begegnung sein."

Er bezeichnete das Projekt als Teil der Erfolgsgeschichte der über vier Jahrzehnte andauernden Dorferneuerung in Bayern. Das denkmalgeschützte Gebäude der Alten Schule wurde 1878 erbaut. Es stand laut Mitteilung des ALE viele Jahre leer, nur der westliche Teil des Erdgeschosses wurde zeitweise für den Verkauf einer Metzgerei und für Sprechstunden des Bürgermeisters genutzt. Das angebaute Schützenheim entstand 1974 nördlich davon, habe aber zuletzt nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen.

Im Juli 2019 erfolgte durch die Bekanntgabe der Fördersumme der offizielle Start für das Projekt. Ursprünglich sollten die Sanierung und der Anbau über europäische Mittel gefördert werden. Doch dann kam die Förderinitiative "Innen statt Außen" der Bayerischen Staatsregierung. Mit Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums wurden am Ende 818.000 Euro bei einer Gesamtinvestitionssumme von 1,37 Millionen Euro freigegeben. Weitere Fördergeber waren demnach der Landkreis Unterallgäu mit 5000 Euro, der Bezirk Schwaben mit 2000 Euro und das Landesamt für Denkmalpflege mit 30.000 Euro. (AZ)