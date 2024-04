So groß feiert Reichau das 100-Jahr-Jubiläum des Schützenvereins

Plus Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie der Schützenverein Waldfrieden Reichau trotz anfänglicher Rückschläge zu einer Säule der Dorfgemeinschaft wurde.

Mit dem 46. Gauschießen des Schützengaus Babenhausen von 5. bis 20. April steht ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen des Schützenvereins Waldfrieden Reichau bevor. Mit den Festtagen von 26. bis 30. April wartet anschließend gleich noch ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte auf seine Verwirklichung.

Der Grund für die Gründung des Reichhauer Schützenvereins ist unter anderem darin zu finden, dass sich die Reichauer Schützen vor mehr als 100 Jahren um eine Aufnahme im benachbarten Schützenverein Hubertus Boos bemühten. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Stattdessen wurden die Reichauer Schützen nur als Gastschützen geduldet und das doppelte Startgeld berechnet. Fast 100 Jahre später haben sich die Vorzeichen komplett umgekehrt. Während des Umbaus des Schützenheims zur „Alten Schule Reichau“ in den Jahren 2020 bis 2022 waren die Mitglieder des SV Waldrieden Reichau herzlich eingeladen, im Vereinsheim von Hubertus Boos ihre Schießabende kostenfrei abzuhalten.