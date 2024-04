Zweiwöchiger Wettkampf in Reichau endet mit einem Höhepunkt

Das Luftpistolenfinale ist an Spannung kaum zu überbieten. Der nächste Höhepunkt beim SV Reichau wartet schon. Das ist beim Festwochenende geboten.

Das vom SV Waldfrieden Reichau ausgetragene Gauschießen des Schützengaus Babenhausen hat mit dem Finalschießen einen weiteren Höhepunkt erreicht. Den Sieg sicherten sich nach spannendem Wettkampf die Luftpistolenschützin Ronja Gmeinder vom SV Kettershausen-Bebenhausen und der Luftgewehrschütze Luca Hecklismüller (SV Filzingen). Sehr zufrieden mit dem Verlauf des Gauschießens zeigte sich der Vereinsvorsitzende Franz Mensch. Insgesamt haben sich über 660 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem überörtlichen Schießwettbewerben beteiligt. "Das ist weit mehr als wir erwartet hatten", sagte Mensch.

Insgesamt sind während der zweiwöchigen Wettkampfzeit mehr als 53.000 Schuss abgegeben worden. Das sportliche Kräftemessen mündete zum Abschluss im Finalschießen, zu dem die jeweils zehn besten Schützen angetreten sind. An Spannung kaum zu überbieten war das Luftpistolenfinale. In einen Wimpernschlag-Finale setzte sich Ronja Gmeinder mit 255,6 Ringen gegen Erwin Zanker (SV Oberroth) durch, der nur knapp geschlagen auf 255,5 Ringe kam. Den dritten Platz belegte Daniel Wagner (SV Osterberg), der sich vor seinem Mannschaftskollegen Christian Wagner platzierte. Bei den Luftpistolenschützen ließ Luca Hecklismüller nichts anbrennen. Er schlüpfte in die Favoritenrolle und gab diese bis zum Schluss auch nicht mehr ab. Der Sportschütze vom SV Filzingen setzte sich mit 261,7 Ringen unangefochten an die Spitze des Teilnehmerfelds. Den zweiten Platz belegte Marion Slawik vom SV Waldfrieden Reichau. Den dritten Platz belegte Marion Zoller (SV Kellmünz) vor Maximilian Schuhwerk (SV Winterrieden).

100 Jahre SV Waldfrieden Reichau: Das Programm des Festwochenendes

Am kommenden Wochenende findet dann das große Festwochenende, das der Schützenverein Waldfrieden Reichau anlässlich seines 100-jährigen Bestehens im Festzelt neben dem Schützenheim feiert, statt. Der Startschuss fällt am Freitag, 26. April, bei einem Partyabend mit den Dorfheiligen. Darauf folgt am Samstag ein Rockabend mit der Band Schreyner. Am Festsonntag um 9 Uhr ist Aufstellung zum Kirchenzug. Dieser beginnt um 9.30 Uhr, die Vereinsfahnen ziehen mit den Schützenkönigen zum Festzelt. Der Festgottesdienst beginnt dort um 10 Uhr und wird musikalisch von der Musikkapelle Boos gestaltet. Daran schließen sich Frühschoppen und Mittagstisch an. Um 13.30 Uhr beginnt anschließend die Preisverteilung des 46. Gauschießens. Festausklang ist ab 19 Uhr mit der Musikkapelle Winterrieden. Einen runden Abschluss findet das Schützenfest am Dienstag, 30. April mit dem "Tanz in den Mai mit der Tanz- und Partyband Combo Six.