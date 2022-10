Unbekannte stehlen Turnbeutel und Kleidung aus Grundschule in Boos

In der Grundschule in Boos sind vor einigen Tagen mehrere Turnbeutel und Kleidungsstücke entwendet worden. Die Tat wirft bei der Polizei Fragen auf.

In der Grundschule in Boos hat sich ein rätselhafter Diebstahl ereignet. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten Unbekannte am Wochenende zwischen 14. und 17. Oktober mehrere Turnbeutel und Kleidungsstücke aus der Schule. Bislang ist unklar, wie sie in das verschlossene Gebäude gelangt sind.

Die Täter könnten sich während der Schulzeit Zutritt verschafft haben

Eine Möglichkeit ist aus Sicht der Polizei, dass sich die Täter oder Täterinnen während der Schulzeit Zutritt verschafft hatten und sich einschließen ließen. Die derzeitige Schadenshöhe schätzen die Beamten auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei Memmingen bittet darum, Hinweise zu Tat oder Täter unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden. (AZ)