Werkzeug-Diebstahl aus Baucontainer in Boos

Wieder hat sich ein Diebstahl auf einer Baustelle in der Region ereignet - diesmal in Boos. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch hat jemand mehrere Werkzeuge aus einem Baucontainer in Im Schlossgarten in Boos gestohlen. Den Entwendungsschaden beziffert die Memminger Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu genanntem Zeitpunkt im Bereich Schlossgarten bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegengenommen. Ein ähnlicher Vorfall hat sich jüngst auch in Vöhringen ereignet: Dort nahmen Unbekannte zwei Winkelschleifer und eine Bohrmaschine aus einem Baucontainer mit. (AZ)